Як пише Politeka.net, Влад Яма успішний український танцюрист і учасник проекту"Танці з зірками". Чоловік активно веде соціальні мережі, розповідає про роботу, сім'ю та життя. Цього разу він опублікував пост, який присвятив першій річниці смерті Григорія Чапкіса.
Народний артист, талановитий танцюрист і суддя танцювального проекту помер 13 червня минулого року на 92-му році життя. Влад Яма поділився архівним кадром з Чапкісом, зроблену за лаштунками шоу.
"Давайте згадаємо маестро Григорія Миколайовича Чапкіса. Сьогодні рік, як його немає з нами. Але його харизму, жарти і танці я не забуду ніколи. Якось ми сиділи поруч під час мейк-апу і він сказав дівчатам гримерам: "мене зробіть молодше ями! Згадую і посміхаюся... Пам'ятаємо " - поділився Яма теплими спогадами.
Шанувальники очікувано підтримали пам'ятне звернення і поділилися своїми почуттями в коментарях.
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У новому сторіс Влад вирішив показати спогад, який йому підсунув Фейсбук. На фото Влад був топлес і в джинсах, йдучи по газону. В руках зірка тримав газонокосарку.
"Стрижка газонів. Дорого, дуже", - написав Влад Яма в 2017 році.
"Фейсбук, припини", - написав зірка тепер і додав смайлики сліз.
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