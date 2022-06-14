Як пише Politeka.net, Влад Яма успішний український танцюрист і учасник проекту"Танці з зірками". Чоловік активно веде соціальні мережі, розповідає про роботу, сім'ю та життя. Цього разу він опублікував пост, який присвятив першій річниці смерті Григорія Чапкіса.

Народний артист, талановитий танцюрист і суддя танцювального проекту помер 13 червня минулого року на 92-му році життя. Влад Яма поділився архівним кадром з Чапкісом, зроблену за лаштунками шоу.

"Давайте згадаємо маестро Григорія Миколайовича Чапкіса. Сьогодні рік, як його немає з нами. Але його харизму, жарти і танці я не забуду ніколи. Якось ми сиділи поруч під час мейк-апу і він сказав дівчатам гримерам: "мене зробіть молодше ями! Згадую і посміхаюся... Пам'ятаємо " - поділився Яма теплими спогадами.

Шанувальники очікувано підтримали пам'ятне звернення і поділилися своїми почуттями в коментарях.

У новому сторіс Влад вирішив показати спогад, який йому підсунув Фейсбук. На фото Влад був топлес і в джинсах, йдучи по газону. В руках зірка тримав газонокосарку.

"Стрижка газонів. Дорого, дуже", - написав Влад Яма в 2017 році.

"Фейсбук, припини", - написав зірка тепер і додав смайлики сліз.

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