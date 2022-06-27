Як пише Politeka.net, Анна Трінчер - відома українська співачка, блогерка і актриса. Вона активно коментує події в країні і часто розповідає про різні події дня. Сьогодні окупанти випустили близько 50 ракет по наших містах.

Будучи в Києві, дівчина часто прислухається до різних звуків і реагує на повітряну тривогу. Цього разу з нею сталося неприємне-через раптово заграв фільму в сумці, вона подумала, що почула черговий свист ракети.

Дівчина розповіла на емоціях, що це було дуже неприємно і її емоції можуть зрозуміти тільки українці:

"Айпад лежав у сумці вимкнений, а потім я стою і починається... Я почула свист ракет! Тільки що я думала, що заново народилася!"- поділилася Анна.

"Холостяк" Микита Добринін, який також захищає країну, відразу прокоментував ситуацію з тими ж ранковими обстрілами:

"З самого ранку ракети продовжують бити по Україні. Чотири Прильоти з чотирнадцяти вдарили по мирних. Дорослі, діти... Рашисти нікого не шкодують. Росія продовжує цей геноцид продовжує цей геноцид проти України і українців " - пише Добринін.

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