Як пише Politeka.net, Анна Трінчер - відома українська співачка, блогерка і актриса. Вона активно коментує події в країні і часто розповідає про різні події дня. Сьогодні окупанти випустили близько 50 ракет по наших містах.
Будучи в Києві, дівчина часто прислухається до різних звуків і реагує на повітряну тривогу. Цього разу з нею сталося неприємне-через раптово заграв фільму в сумці, вона подумала, що почула черговий свист ракети.
Дівчина розповіла на емоціях, що це було дуже неприємно і її емоції можуть зрозуміти тільки українці:
"Айпад лежав у сумці вимкнений, а потім я стою і починається... Я почула свист ракет! Тільки що я думала, що заново народилася!"- поділилася Анна.
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"Холостяк" Микита Добринін, який також захищає країну, відразу прокоментував ситуацію з тими ж ранковими обстрілами:
"З самого ранку ракети продовжують бити по Україні. Чотири Прильоти з чотирнадцяти вдарили по мирних. Дорослі, діти... Рашисти нікого не шкодують. Росія продовжує цей геноцид продовжує цей геноцид проти України і українців " - пише Добринін.
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