Як повідомляє Politeka.net, переможець шоу "Майстер Шеф", український шеф-кухар та кулінарний експерт Євген Клопотенко часто спілкується з шанувальниками в Інстаграм і розповідає про свої робочі подорожі. У цей він заговорив про зміни у своєму житті.

«Під час війни всі почуття загострюються. У мене теж. Мій потяг до землі посилився неймовірно. Чотири роки я йшов до того, щоб зробити власну ферму. Ну, як ішов. Просто багато думав про це. І думка, що я можу на українській землі вирощувати українські продукти, мені дуже подобалася», - поділився думками Клопотенко.

За його словами, коли він дозрів до певних дій, нас усіх поглинула війна. І з одного боку таким займатися взагалі не вчасно. Тому що треба гроші вкласти, вирощування розвинути, там величезна праця та інші деталі, які не гнучкі та потребують часу.

«Нам потрібно вирощувати їжу у великих обсягах, щоб забезпечити як мінімум себе продуктами, як максимум – допомогти країні. І стримувати цей порив я тупо не можу. Мені потрібно щось вирощувати. Мабуть, спробую працювати на землі. Тому що маю бажання, а у такі сильні енергії» - висловився чоловік.

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