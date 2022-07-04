Як пише Politeka.net , Злата Огневич – популярна українська співачка, яка активно подорожує світом та країною з концертами для підтримки громадян. Зірка намагається підтримати постраждалих через російську агресію, а також часто розповідає про події в країні.

Цього разу Злата показала момент із чергової подорожі, адже останніми днями вона активно гастролює та займається новими виступами.

Злата вже не раз говорила, що у спекотні дні їздити кудись досить важко, але вона рада виступати і з командою долає перешкоди не лише на поїздах.

"Ще раз побачити вогонь в очах наших військових і відчути, як це бути єдиним цілим!" – пише Злата.

Також напередодні нового концерту артистка потрапила в халепу, яка з нею раніше жодного разу не траплялася: Злата спізнилася на свій потяг.

«Бум! Це відбулося! Я просто думаю, що як добре, що я маю авто. Як добре, бо я вперше за 12 років запізнилася на потяг. Ось просто взяла та спізнилася на потяг!», - розповіла Огнєвіч.

На кадрах можна було побачити, як артистка їхала нічною трасою за кермом власної машини.

«Я зараз їхатиму в ніч Одеською трасою, щоб встигнути на концерт завтра», - поділилася з шанувальниками співачка.

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