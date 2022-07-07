Дженніфер Лопес та Бен Аффлек вкотре здивували своєю появою на вулицях улюбленого міста. Кілька днів тому вони вирушили разом із сім'єю на ринок, а цього разу вже удвох веселилися на романтичній прогулянці.

З моменту відновлення своїх стосунків пара не перестає влаштовувати собі маленькі радощі життя, зауважуючи, що таким чином компенсує втрачене. При цьому вони не бояться камер та спокійно висловлюють свої почуття.

Цього разу Лопес засвітилася у простому гольфі чорного кольору та білих штанах із ременем. Завдяки вдалому макіяжу, артистка також показала, що виглядає дуже свіжо.

Також Дженніфер Лопес та Бен Аффлек вкотре здивували своєю появою на вулицях Лос-Анджелеса, коли приїхали на недільний ринок просто неба, де продають антикваріат. Також з ними приїхала і дочка Лопес – 14-річна Емма.

Для прогулянки Лопес вибрала довгу спідницю з оригінальним малюнком і просту чорну водолазку, також Лопес вибрала люксову сумку, сонцезахисні окуляри та улюблені сережки-кільця. А ось Аффлек одягнувся ще простіше – був у білій футболці, світлих штанях та кедах.

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