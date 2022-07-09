Український артист балету, чоловік судді шоу "Танці зі зірками" Катерини Кухар Олександр Стоянов нарешті возз'єднався з родиною після тривалої розлуки.

На своїй сторінці в Instagram зірка розмістив зворушливі кадри з дружиною та двома дітьми — сином Тимуром та донькою Анастасією. Стоянов також розповів про те, як родина переживає розлуку на тлі повномасштабного вторгнення рф в Україну.

"Майже півтора місяця скажених гастролів задля підтримки України.

Безліч інтерв‘ю про війну. Усвідомлення, що весь цей час твої діти живуть незвичним життям, у чужому домі, без бабусі й дідуся, без друзів, не в своїй країні. Але заради них ти витримаєш будь-що! Безсонні ночі, нерви, втрачені кошти, шахраїв…", — заявив чоловік Катерини Кухар.

Олександр не став одразу розкривати, які саме неприємності спіткали його родину, та пообіцяв розповісти про це пізніше.

"Я не хочу, щоб мої діти ще колись прокидались від вибухів. І це моя найбільша мотивація. На мистецькому фронті ми достукаємось до кожного! Заради вільної країни для щасливого дитинства кожного маленького українця! Сумував люто ♥️ Та нарешті ми разом!", — поділився артист.

Українці в коментарях підтримали зіркову родину: "Щастя Вашій чудовій родині, Олександре🤗", "Які діти класні", "До сліз ❤️ я дуже хочу, щоб Ваша родина завжди була міцною фортецею, стіни якої зможуть витримати будь-які вітри, неприємності та напасті".

Нагадаємо, "Холостячка" Мішина розповіла про свою родину після приїзду до України.

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