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«Тикають, як об***яні техніку кидають. Це тепер їде до нас. Дивися, «друга армія світу», то вони взимку у валянках ходять», - каже за кадром український боєць.
Далі Тополя показав 200-х російських вояків, які лежать на землі. Кадри зроблені 16 червня.
Після цього на відео присутні палаючі будівлі та знищена техніка окупантів.
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В головній ролі бійці 4, 2, 8 роти 130 Батальйону ТРО, Хоббіт (світла йому пам’ять), декілька правильних рускіх окупантів і… кошеня 🙂
", - написав Тарас Тополя.
Нагадаємо, що Тополя з "Антитіла" зворушив кадром із дружиною, яка знову відлітає.
Як повідомляла Politeka, соліст "Антитіл" Тополі показав, як зустрів день народження на фронті.
Також Politeka писала, що Тарас Тополя пройшовся зірковими колегами, які піаряться на ТРО.