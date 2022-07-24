Соліст гурту "Антитіла" Тарас Тополя перебуває на фронті з першого дня повномасштабної війни. Спершу він був на Київщині, а коли звідти вигнали окупантів, поїхав служити на Харківщину.

У себе в Instagram Тополі веде щоденник, де пише про кожен день війни. 151-го дня він опублікував відео на полі бою.

«Тикають, як об***яні техніку кидають. Це тепер їде до нас. Дивися, «друга армія світу», то вони взимку у валянках ходять», - каже за кадром український боєць.

Далі Тополя показав 200-х російських вояків, які лежать на землі. Кадри зроблені 16 червня.

Після цього на відео присутні палаючі будівлі та знищена техніка окупантів.

"Не Київ.

Ранок - сто п’ятдесят перший.

Настрій - без цензури!

Місяць - крові, поту, трофеїв, матюків, перемог, поразок, загиблих і ранених побратимів та, попри все, віри в Перемогу!



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Відео суворо 18+.

В головній ролі бійці 4, 2, 8 роти 130 Батальйону ТРО, Хоббіт (світла йому пам’ять), декілька правильних рускіх окупантів і… кошеня 🙂

", - написав Тарас Тополя.

Нагадаємо, що Тополя з "Антитіла" зворушив кадром із дружиною, яка знову відлітає.

Як повідомляла Politeka, соліст "Антитіл" Тополі показав, як зустрів день народження на фронті.

Також Politeka писала, що Тарас Тополя пройшовся зірковими колегами, які піаряться на ТРО.