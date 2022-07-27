Артисти, які знялися у популярному серіалі «Свати», продовжують виявляти світові свої справжні обличчя та ставлення до українців.

Так, як виявилося, актриса Тетяна Кравченко, котра зіграла Валюху, образилася на свою екранну онучку Ганну Кошмал.

Раніше Кошмал розповіла, хто з російських колег висловив їй підтримку після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

«Можу вам сказати, що мене дуже підтримав Андрій Бірін – мій наречений "сватівський". Він із першого дня зі своєю дружиною мене дуже підтримали. Звернення Олександра Феклістова ви бачили. Я його публікувала. А решта мовчать», - розповідала раніше Ганна.

Також Кошмал засудила своїх колег Добронравова та Кравченко за їхнє мовчання про війну та зазначила, що "вони дали великий ляпас усім українцям".

У відповідь на це Кравченко, яка є уродженкою Донецька та грала бабусю героїні Анни Кошмал у серіалі, назвала артистку "підлою" та "невдячною".

Про це розповів російський актор Стас Садальський.

За його словами, якось після вистави, в якій він грає разом із Кравченком, запитав її, за що Кошмал так їх критикує.

"Читаю: "Молода українська артистка зі "Сватів" включила своїх партнерів по фільму Кравченка та Добронравова до списку ворогів… Запитую після вистави "Цвях сезону" Танюху: "За що вона тебе так?". "Чекати подяки від цієї артистки — безглуздо, а бути їй невдячною — підло. Коли вона захворіла, вся знімальна група переживала за неї, Федя (Федір Добронравов - ред) вночі повіз у швидку! Яка ж вона підла" — відповіла народна Тетяна Кравченко. Уродженка Донецька", - розповів Садальський у своєму Instagram.

Нагадаємо, що Федір Добронравов, який зіграв у «Сватах» Івана Будько, засвітився в одному зі шпиталів, де перебувають поранені окупанти. Актор підтримав тих, хто вторгся на українську землю після 24 лютого, та побажав їм якнайшвидшого одужання.

Зазначимо, що тим, хто відкрито підтримав російських загарбників, став і співак Філіп Кіркоров.