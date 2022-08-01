Як пише Politeka.net , суддя кулінарного шоу "Майстер Шеф" неодноразово публікував фотографії з другою половинкою, проте не показував обличчя дівчини. Війна застала Ектора Хіменеса-Браво у рідній Колумбії, але він не зміг довго сидіти склавши руки. Кухар вважає своїм будинком Україну, тому повернувся та став допомагати українським захисникам та волонтерам. Також йому довелося відпустити свою кохану за кордон, щоб не наражати її на небезпеку.
Водночас у себе в Інстаграм відомий кулінар розмістив жартівливе відео, на якому хвацько танцює з молодою дівчиною у короткій сукні.
Ектор розповів, ким виявилася його партнерка з танців – учасниця 10-го сезону реаліті-шоу «Холостяк» із Максом Михайлюком Аліна Ляшук.
"На одній хвилі", - підписав Хіменес-Браво.
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Фоловери порадили судді "Майстер Шеф" після закінчення війни піти на проект "Танці з зірками".
"Вам потрібно на танці із зірками піти, коли закінчиться війна", "Круто", "Побільше позитивних емоцій під час війни", "Видно, що Ви щасливі. Нехай цей стан та емоції залишаються назавжди", - пишуть у мережі.
Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" вразив своєю фігурою у плавках.
Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" показав свій сніданок та поділився простим рецептом.
Також Politeka писала, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" поділився рецептом плову для лінивих.