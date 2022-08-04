Сім'я популярного українського співака опинилася в окупації. В окупованому Вовчанську Харківської області знаходяться рідні популярного українського співака Артема Пивоварова .

Про це він розповів в інтерв'ю телеведучій Маші Єфросініної на YouTube та з болем у голосі зізнався, що дуже хвилюється за маму, яка там.

Артем Пивоваров додав, що дуже цінує внесок рідних у своє виховання, яке допомогло йому стати такою людиною, якою він є зараз. Про те, як мама артиста живе під окупацією російських загарбників, він не захотів розповідати, проте запевнив, що щодня спілкується із нею.

"У нас у кожного є за ці 5 місяців свої історії, пов'язані з рідними та близькими, але ні в кого, швидше за все, немає такої історії та такого сильного зв'язку, як у мене з батьками... Я не знаю, що говорити по цій темі. Я дуже переживаю, але ми постійно на зв'язку", – розповів Артем Пивоваров .

Його мама-лікарка з перших днів повномасштабної війни допомагала людям, які постраждали через бойові дії. Після того, як Вовчанськ окупували, співак уникає обговорення ситуації в сім'ї задля того, щоб не наражати рідних на небезпеку.

Маша Єфросиніна розповіла йому про свого друга, який відчуває безпорадність через те, що не може змусити батьків виїхати на територію, підконтрольну Україні. Артем Пивоваров зізнався, що він теж так почувається.

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