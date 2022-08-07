Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну все більше мешканців відмовляються говорити російською, пов'язуючи цю мову з мовою окупації та військової агресії, і переходять українською – як в офіційному, так і в особистому спілкуванні.

Не винятком став переможець другого сезону шоу "Холостячка" підприємець Андрій Задворний.

На своїй сторінці в Instagram він опублікував довгий пост, в якому поділився деякими зв'язними і не дуже фактами.

«По-перше, перехід на мову – це не лінійний графік, де щодня тільки більше й краще, швидкість впровадження українців у побут залежить від цілої низки чинників – є успіхи та відкати теж бувають. Головне, що я вирішив 100% «ні кроку назад» – це публічна сфера, тут виключно Мова, жодної мови 👅», - розповів Задворний.

Він зазначив, що на західній Україні говорити легко, бо середовище україномовне. У столиці, все ж таки величезна кількість людей спілкується російською, тому довгі розмови, скочуються до російської.

«З позитивного, коли зупинився на ніч в Одесі пару тижнів тому, при заселенні адмін спілкувався зі мною російською, а вранці він уже говорив до мене українською, дуже важко йому було, але видно, що намагався і в кайф. (Зауважень я не робив, чисто його ініціатива)», - продовжив він.

Андрій зауважив, що у громадських місцях, коли його друзі голосно розмовляють російською, йому стає ніяково.

Що стосується письмових діалогів, які мав у месенджерах, то спочатку він вів їх російською, але потім швидко зрозумів, що у нього каша в листуванні - в одній розмові йде то ріс, то укр фраза, але через 4-5 місяців підприємець почав помічати, що внутрішні діалоги вже йдуть українською.

«Приємно те, що часто сторонні хвалять мій прогрес і кажуть, що мова стає кращою, також змінюється голос на приємніший. Коли заходжу в архів состор і дещо там дивлюся - дуже незвичайно чути від себе російську)) Вважаю, що нормам іноді краще додати суржика або трохи потупити, ніж здаватися. Також слід підтримувати оточуючих у їхньому прагненні перейти українською, навіть якщо у них не дуже виходить, не тикати в помилки, а заохочувати прогрес», - подумав Задворний.

Нагадаємо, переможець "Холостячки" Андрій Задворний показав, як його обдурив продавець.

Як повідомляла Politeka, переможець «Холостячки» Задворний похвалився відпочинком у Карпатах та розлютив українців.

Також Politeka писала, що Андрій Задворний показав як виглядає без бороди.