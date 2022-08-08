Авіаудар росіян поблизу Білої Церкви Київської області застав українську співачку Наталю Могилевську. Вона мало не стала його жертвою. Про це зірка розповіла в інтерв'ю у програмі "Все буде добре".
Вона розповіла, що їхала на авто та зупинилася біля Білої Церкви, щоб перекласти речі. Артистку могла чекати трагедія, якби Наталія Могилевська вирушила в дорогу на кілька хвилин пізніше.
"Ми з коханим проїжджали всю цю війну. Неподалік Білої Церкви був випадок - ми зупинилися перекласти речі з машини в машину. Через 3 або 5 хвилин туди вже прилетіло", - розповіла співачка.
Початок великої війни застав артистку в столиці, і вона вирішила не залишати Київ і не виїжджати з України, бо дала притулок у своєму будинку рідним та близьким.
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"Я живу на Осокорках. Мій район спокійніший. І тому до мене приїхали всі мої друзі, рідні, вагітна сестричка на 8-му місяці, вона опинилася в метро, вона теж з ріднею приїхала до мене. У мене був повний будинок людей. І я поїхати не могла. Я мала шукати все, в тому числі й їжу - тому що дев'ять чоловік, а їжі немає...", - згадує Наталя Могилевська.
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