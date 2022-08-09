Дружина "Холостяка" Микити Добриніна Даша Квіткова показала себе перед пологами, чесно зізнавшись скільки набрала за вагітність.

Як пише Politeka.net , Даша Квіткова - учасниця проекту "Холостяк" з Микитою Добриніним. Дівчині вдалося перемогти на проекті, після чого пара почала зустрічатися. А згодом офіційно оформила відносини. Вже минулого року Даша народила первістка – сина, якого назвали Левом. Після цього дружина Добриніна активно продовжує худнути. Не забуває Даша про Інстаграм, де ділиться з фанами всім цікавим.

А цього разу Квіткова показала себе перед пологами. На фото Даша стояла із великим животом, демонструючи свою фігуру.

"Просто це я... Нікому не показувала це фото. Останній день перед тим, як з'явився Лев. Моя вага тут 83 кг. 12 червня 2021 року. До вагітності була 53-54 кг", - написала Даша.



Варто зазначити, що Квіткова, як і інші зірки, підтримує українців у боротьбі з російськими окупаційними військами.

Нагадаємо, дружина "Холостяка" Добриніна Квіткова в чорному міні блиснула витонченою фігурою.

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