Як пише Politeka.net , Олександр Еллерт - відомий український гуморист і переможець шоу "Холостячка" з Ксенією Мішиною. Пара деякий час зустрічалася, але в результаті розлучилася. Не забуває Еллерт і про Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим. На цей раз зірка поділився фото з Каліфорнії.

"Уявіть, що ви щойно прочитали величезний пост… у якому, якщо задавалися, то знайшли відповіді на всі запитання… а потім останній рядок: тому якийсь час буду в Каліфорнії. не проклинайте, все повертається", - написав Еллерт.

"Сань відпочивай, набирайся сил, не відмовляй собі в задоволенні. І повертайся, чуєш повертайся, коли скінчиться війна! Не переживай наші справжні ЧОЛОВІКИ захистять нашу країну, чудово захищають твій рідний Донбас, хоч самі з центральної, західної чи південної частини країни! Вони!" теж втомилися, але вони захищають нашу країну! Ти повертайся, і подивися в очі тим Чоловікам. І обов'язково хоча б подякуй!" , "Сцикун, відписка".

Нагадаємо, Еллерту вдалося втекти з України, переможець "Холостячки" похвалився, як кайфує у США

А ще Politeka повідомляла, що Еллерт із "Холостячки" усамітнився з Рибаком у телефонній будці.

Також Politeka писала, що учасники "Холостячки" Еллерт та Рибак поспілкувалися з українцем, який живе у Росії



