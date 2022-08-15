Популярна актриса Наталка Денисенко розповіла про зарплату чоловіка, актора Андрія Федінчика, який захищає Україну у лавах Збройних сил України. Про це вона розповіла в інтерв'ю на YouTube "Гончарова" та зізналася, які прогнози чоловік дає щодо війни в Україні.

За словами актриси, чоловік отримує зарплату, але цього не вистачило б, щоби забезпечити всю сім'ю. Втім, Андрій Федінчик пішов служити не через гроші. Вона зазначила, що актор вступив до лав ЗСУ, щоб захистити Україну від окупантів.

"Дякую, що платять, але він там не через гроші. Він міг би більше заробити на озвучках. Йому платять гроші, але це не такі гроші, на які може вижити ціла родина. Можливо, у когось і 90-100 тисяч зарплата, але він не військовий, він рядовий. Хоча він працює із військовими, у нього зарплата там найнижча", - розповіла Наталка Денисенко.

Також Наталка Денисенко зізналася, що її чоловік майже нічого не розповідає про службу, щоби дружина не хвилювалася. Хоча актриса може розпитувати його, коли це скінчиться. Андрій Фединчик каже коханій, що треба набратися терпіння, адже швидко війна в Україні не закінчиться.

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Як повідомляла Politeka, Денисенко зізналася, що допомагає вгамувати негативні емоції поки чоловік служить.

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