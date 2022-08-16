Свій роман Надя Дорофєєва із Михайлом Кацуріним підтвердили на початку червня. Дантес і Кацурін теж неодноразово натякали у мережі, що вони разом.

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес оголосили про розрив у березні. Згодом фанати та різні ЗМІ підозрювали, що Дорофєєва закрутила роман із київським ресторатором Михайлом Кацуріним чоловіком її подруги. 21 червня співачка підтвердила роман із Кацуріним та показала спільне романтичне фото з ним.

У телемарафоні "Єдині новини" Надя Дорофєєва розповіла про свій новий роман.

Після розлучення з чоловіком, українським співаком Володимиром Дантесом, співачка вперше публічно підтвердила роман із ресторатором Михайлом Кацуріним . До цього вона ділилася лише їхніми спільними фото у своїх соціальних мережах.

"Ви мене збентежили. Адже я ніколи ще про це не спілкувалася. Зустріч дуже приємна, звичайно. Я дуже щаслива. Все, що я можу вам сказати... Скажу так. Зустрівши багатьох дівчат, які виїхали за кордон, хлопці яких залишилися в Україні, захищають Україну і допомагають хто чим може, все так сильно сумує. Тому я знаю, що це таке і мені дуже особливо повернутися ще через це. Не лише для того, щоб виступати", – поділилася Надя Дорофєєва.



Надя Дорофєєва також поділилася, як вирішила повертатися додому. Вона зауважила, що розуміла, що має залишатися в Європі, оскільки там вона виступала на благодійних концертах, де збирали кошти на допомогу Україні. Проте вона дуже хотіла в Україну.

Нагадаємо, що Дорофєєва похвалилася персональним Арестовичем, несподівані кадри.

Як повідомляла Politeka, Дорофєєва збентежила українців розвагами з Кацуріним та його дітьми.

Також Politeka писала, що Дорофєєва у крихітній сукні похвалилася витівками на вихідних.