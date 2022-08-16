Як пише Politeka.net , Надя Дорофєєва – відома українська співачка. Зірка нещодавно пішла з групи "Час і Скло", а після початку війни розлучилася і з чоловіком Володимиром Дантесом. Як виявилося, Надя пішла до друга сім'ї - Михайла Кацуріна, відомого ресторатора, який теж розлучився зі своєю дружиною Дашею. При цьому сама Даша дуже часто почала з'являтися у компанії Дантеса. Не забуває Надя і про Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим.

А цього разу Надя поділилася кадрами, де сиділа у гримерці.

"До чого готуюся?", - Запитала Надя і дала два варіанти відповіді.

"Кліп" - могли натиснути фани, а також варіант "Зустріч з Патроном".

"Заграє", - написала на наступній сторіс Надя, показуючи листування з Патроном.

"Правильно, до мене треба починати готуватися зі Вівторка. Я сьогодні теж покупаюсь", - написав Патрон Наді у Директі.

Нагадаємо, Дорофєєва вперше публічно заговорила про новий роман із чоловіком колишньої подруги.

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