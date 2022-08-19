Як пише Politeka.net, Санта Дімопулос не планує повертати дітей до України, доки не закінчиться повномасштабна війна.

Наразі вся родина знаходиться у Танзанії, а сама співачка поїхала у справах до Франції.

У своїх сторіс Інстаграм Дімопулос повідомила, що вже підшукала нову школу для свого сина на півдні Франції. Її 13-річний Даніель навчатиметься у навчальному закладі Nice International School. Санта вже сплатила частину навчання. Проте зіткнулася із проблемою оренди житла. Тому що не може знайти будинок на півдні Франції.

"Я знову на півдні Франції і намагаюся зробити спробу №4 у пошуку житла. Сім'я залишилася в Африці чекати, поки я щось знайду. Я махнула б рукою на Францію, але вже влаштувала Дені в Nice International School і навіть частину сплатила. Пропозицій мало, ціни на космос, об'єктивно, хороших варіантів немає, хочу додому», – написала Санта.

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