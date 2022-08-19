21-річна дочка єдиного сина Софії Ротару Руслана Євдокименка, яку назвали на честь бабусі, мешкає у США та багато подорожує. Дівчина працює моделлю і розуміється на фешн-образах.

Вона завжди стежить за своєю зовнішністю і любить носити сукні, що підкреслюють її худорляву фігуру.

Зіркова онука активно веде свій блог у Instagram, де ділиться з фанатами яскравими знімками з подорожей, своїми вбраннями, а також іноді показує свою сім'ю.

На останньому відео, викладеному в мережі, Соня продемонструвала карколомний образ. Вона з'явилася в блискучій сукні-міді сріблястого кольору. Своє іскристе вбрання онука Ротару поєднала із сріблястою сумочкою з паєтками.

"Будьте будь-ким, тільки не передбачуваним 💙💛", - написала дівчина.

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