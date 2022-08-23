Як повідомляє Politeka.net, День прапора Україна традиційно відзначає 23 серпня, напередодні Дня Незалежності. Українська телеведуча Маша Єфросиніна зворушила Інстаграм патріотичними фото з синьо-жовтим прапором, що став символом свободи та сміливості у всьому світі.

Телеведуча наголосила, що наш синьо-жовтий став головним кольором року та огорнули увесь світ.

"Кольори єдності, сили та свободи. Кольори, якими пронизаний сьогодні весь світ, вони є постійним нагадуванням про протистояння України жорстокому та жорстокому ворогові! З Днем державного прапора України", – написала Маша Єфросиніна.

Окрім того, телеведуча опублікувала кілька знімків, на яких позує з українським прапором. На деяких фото можна побачити Машу Єфросинину з її колегами та друзями - представниками українського шоу-бізнесу.

У коментарях до знімків, користувачі мережі написали не лише компліменти для ведучої, а й висловили надію на те, що Україна зуміє вигнати окупантів з української території: "Вітаю. Процвітання та перемоги в нашій Україні!", "Яка гарна Маша", "Красуня Маша та найдорожче серце прапор", "Найкращий прапор це наша Україна", "Ворог наш жорстокий, але ми вистоємо. Тому що з нами сила!".

Нагадаємо, що Єфросинину намагалися переманити до росії, ведуча розкрила деталі.

Як повідомляла Politeka,Єфросиніна виправдалася за останній скандал з українцями.

Також Politeka писала, що Єфросиніна похвалилася унікальною зустріччю та заінтригувала українок.