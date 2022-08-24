Як пише Politeka.net , в Інстаграм-акаунті вокалістки та героїні другого сезону "Холостячки" Злати Огневич з'явився фрагмент відео, на якому вона чутно співає перед ведучим Григорієм Решетником.

"Який подарунок я, як музикант, можу зробити своїй країні на день народження? 🇺🇦🕊️



Це пісня у якій я зізнаюся їй в любові.🥺❤️



Україно рідна, ти виховала найкращих людей світу, які в найважчі часи зашилися з тобою. 💙💛



Я хочу, щоб скоріше настав мир. 🙏🙌 Щоб кожен повернувся додому, діти пішли в садочки та школи, а ми продовжили будувати вільну та сильну Україну. 🏠 », - написала співачка.

Українці гідно оцінили новий твір Злати Огневич у коментарях.

«Ви Злато, золотий голос нашої України, символ і Віра у нашу Перемогу»,

«Златі треба молитви співати. Просто сльози підходять. Солов'ячий голосочок»,

«Зворушливо і мило!

Так душа твоя співає...

І нагадати не забула,

Де вона в тобі живе»,

«Мурашки по тілу, обожнюю цю пісню»,

«Один із найкращих подарунків для нашої Країни, який подарував нам Всесвіт, це ви Злата і ті Неймовірні Люди, які роблять для України так багато, зараз», - пишуть у мережі.

Нагадаємо, "Холостячка" Огневич у компанії українських красенів похвалилася досягненням

А ще Politeka повідомляла, що Злата Огневич несподівано здобула найвищу нагороду від рятувальників .

Також Politeka писала, що "Холостячка" Огневич висловилася, що думає про українських захисників тепер.