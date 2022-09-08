Як пише Politeka.net , Катя Нікітіна - відома українська актриса, яка відома за своїми виступами в "Жіночому кварталі". Також зірка любить спорт та вчить українців сідати на шпагат. Катя, як і інші знаменитості, також підтримала українців у боротьбі з російськими окупаційними військами та допомагає армії. Не забуває Нікітіна і про соціальні мережі, де ділиться з фанатами найцікавішим. А цього разу зірка опублікувала кадри у ТікТок, де вразила своєю розтяжкою.
На відео Катя була у лосинах та міні-топіці. Зірка займалася на килимку, вражаючи українців гнучкістю.
Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:
"Це взагалі законно?", "Ти супер", "Роби так тричі на день і шия хворіти не буде".
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[embed]https://www.tiktok.com/@nikitkinna/video/7140510981876174085?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1&item_id=7140510981876174085&lang=uk
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Потяг – це кайф. Особливо наші. Особливо СВ
Поїзд – це завжди нові пригоди. Нові емоції, нові відкриття в іншому місці)))
Я люблю мандрувати.
І зараз хтось, а наша Укрзалізниця рятує, кінець як! Дякую", - написала Нікітіна.
Нагадаємо, блондинка з "Жіночого кварталу" у бікіні та з келихом влаштувала фотосесію на замінованому пляжі .
Також Politeka повідомляла, що Катя Нікітіна з "Жіночого кварталу" несподівано звернулася до українців .
А ще Politeka повідомляла, що блондинка з "Жіночого кварталу" вразила постільним фото та одкровенням .