Цього разу на своїй сторінці в Instagram Ребрик продемонструвала ще один свій талант. Виявляється, артистка добре грає на піаніно. Ведуча показала на відео фрагмент своєї гри та додала, що її чоловіку це дуже сподобається.
Лілія Ребрик познайомилася з майбутнім чоловіком Андрієм Диким завдяки проекту "Танці з зірками". З 2011 року пара щаслива у шлюбі. Вони виховують двох донечок Діану (2012) та Поліну (2018).
"Інколи, моя терапія - музика…P.S. Андрій Дикий, знаю, як ти любиш коли я граю. Тепер слухай😂❤️", — написала Ребрик під відео.
Шанувальники в коментарях захоплюються талантами Лілії:
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"Гарна музика,гарний виконавець 🔥";
"Одним словом - талант";
"Ліля, Ви така багатогранна особистість 😍 захоплююся Вами";
"Яка чудова мелодія. А Ви ще й так гарно граєте👏👏👏 Ви просто талантище";
"талановита людина, талановита у всьому";
"Дуже гарно та душевно! Неймовірна жінка!Обіймаю!🥰";
"Це кааааайф 🤤❤️ можна слухати ♾️ терапія для серця і душі";
"Може ви ще і хрестиком вишиваєте?";
"Яка ж ви талановита! І танці, і музика, і театр, та ще й мама та дружина вищий клас!";
"Круто! А Андрія чудово розумію))) я теж завмираю, коли дружина грає, це якась особлива магія)";
"Талановита і прекрасна! І все це - в одній маленькій жінці!!!!";
"Це насолода на таке дивитися і слухати".
Нагадаємо, Лілія Ребрик поділилася, які ранкові ритуали допомагають їй триматися в смутні часи.
Як повідомляла Politeka, Ребрик з сумом згадала колишні часи, показавши події дворічної давності.
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