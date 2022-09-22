Популярна українська блогерка та дружина головного героя шоу "Холостяк" Микити Добриніна Даша Квіткова, яка рік тому народила сина Лева, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина поділилася кумедним відео зі своєї вбиральні, де показала, як створює черговий стильний образ.

У новому відео схудла Даша розповіла, що хоче одягтися тепло та зручно, бо на вулиці похолоднішало. Але спочатку вона продемонструвала ідеальну фігуру, позуючи на повний зріст в одній лише чорній білизні. А вже потім почала приміряти предмети гардеробу, змінивши кілька штанів та светрів. А зрештою блогерка зупинилася на чорних шкіряних штанях, яскравому помаранчевому светрі та шкіряній косусі.

У підписі до публікації Квіткова написала: "Цей колір светра". А шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію дівчини, засипаючи її компліментами: "Така гардеробна – це моя мрія. Аж слинки течуть. А відео класне, подобається ця ваша рубрика", "Та в тому і кайф – що ви просто дівчина, що вбирається в своєї вбиральні", "Старе забуте новим. Моя мама ще носила ці светри", "Зараз мода, чим страшніше, то модніше", "Люблю таку атмосферу в вбиральні і вас", "Як завжди, красуня, і виглядаєш нереально" .

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