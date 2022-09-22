Як повідомляє Politeka.net, у травні українська співачка та учасниця "Жіночого Кварталу" Віра Кекелія оголосила, що готується вдруге стати мамою. 8 серпня артистка порадувала шанувальників довгоочікуваною новиною: вона народила хлопчика.
Віра Кекелія та її чоловік Роман Дуда вже виховують 2-річного сина Івана, і тепер у їхній родині з'явився ще один "гарний чоловік".
Зараз у себе в Інстаграмі Віра Кекелія виклала миле фото, на якому обіймає своїх спадкоємців.
Наступ ЗСУ: в Міноборони зробили термінове та суворе попередження
"Тато дуже сильно розплакався": у якому стані перебуває вагітна Мар'яна Мамонова, яку повернули з полону
Масові бунти в росії ще попереду, названо терміни: "Це була лише розминка"
З'явилася відповідь, навіщо "перекручений" Путін оголосив мобілізацію: "Щоб примусити Україну..."
"Такий біль": обірвалося життя легендарного українця, мужністю якого захоплювались
«Ванюші 2 роки, Матвію практично 2 місяці ❤️ Тримають маму в тонусі;))) у мами іноді виходить, а іноді дуже хочеться на високу гору залізти, у легкому дикому стані, і так… від душі… прокричатися;))) Одним словом - Баланс 😂», - написала вона.
Колеги по Кварталу та інші відгукнулися на публікацію артистки.
"Дівчинка моя ... ♥️♥️♥️ Ми з медовим віскі чекаємо тебе на тій горі)))", - запропонувала Олена Кравець.
"Така красива і справжня… дуже скучила ❤️❤️❤️", "Це круто, що обіймаєш двох одразу", - пишуть інші українці.
Нагадаємо, зірка "Жіночого кварталу" Кекелія стала вдруге мамою, перші подробиці
А ще Politeka писала, що зірка "Жіночого Кварталу" поділилася важливою новиною про свою родину .
Також Politeka повідомляла, що блондинка з "Жіночого кварталу" перетворилася на молоду копію Мадонни.