Як повідомляє Politeka.net, у травні українська співачка та учасниця "Жіночого Кварталу" Віра Кекелія оголосила, що готується вдруге стати мамою. 8 серпня артистка порадувала шанувальників довгоочікуваною новиною: вона народила хлопчика.

Віра Кекелія та її чоловік Роман Дуда вже виховують 2-річного сина Івана, і тепер у їхній родині з'явився ще один "гарний чоловік".

Зараз у себе в Інстаграмі Віра Кекелія виклала миле фото, на якому обіймає своїх спадкоємців.

«Ванюші 2 роки, Матвію практично 2 місяці ❤️ Тримають маму в тонусі;))) у мами іноді виходить, а іноді дуже хочеться на високу гору залізти, у легкому дикому стані, і так… від душі… прокричатися;))) Одним словом - Баланс 😂», - написала вона.

Колеги по Кварталу та інші відгукнулися на публікацію артистки.

"Дівчинка моя ... ♥️♥️♥️ Ми з медовим віскі чекаємо тебе на тій горі)))", - запропонувала Олена Кравець.

"Така красива і справжня… дуже скучила ❤️❤️❤️", "Це круто, що обіймаєш двох одразу", - пишуть інші українці.

Нагадаємо, зірка "Жіночого кварталу" Кекелія стала вдруге мамою, перші подробиці

А ще Politeka писала, що зірка "Жіночого Кварталу" поділилася важливою новиною про свою родину .

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