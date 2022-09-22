Як пише Politeka.net , Ольга Куриленко - відома західна актриса з українським корінням. Зірка, як і інші знаменитості, підтримала українців у боротьбі з російською окупаційною владою. Не забуває Ольга і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Ольга показала яскравий образ у шкірі, де знімалася у новому фільмі.

"Коли твоя батога повертається проти тебе", - написала зірка.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Не можу дочекатися Громовержців!", "Ця посмішка. Велична", "Треба йти тренуватися", "Я любив дивитися цей фільм", "У тебе великий талант і незрівнянна краса", "Доброго ранку", "Ненавиджу, коли таке відбувається "Не завжди легко робити свої бойові сцени", "Обережніше з цією штукою!", "Коли батіг опускається" Rolling Stones, 1978 р.".

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