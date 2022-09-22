Як пише Politeka.net , Катя Репяхова – відома українська блогерка, яка вийшла заміж за легендарного співака Віктора Павлика. У пари минулого року з'явився син Михайло, якому нещодавно виповнився рік. А після початку війни Репяхова вирушила з дитиною до Ізраїлю, де тривала тривалий час. Але Катя вже встигла приїхати назад до України та запустити свій магазин дитячого одягу. Не забуває Репяхова і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А цього разу зірка опублікувала фото, де гуляла Ізраїлем.
"Спогади", - написала Катя.
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Повідомлялося, що Репяхова показала свою сестру, яка на 13 років старша за неї.
"Все, що я маю сьогодні, завдяки сестрі. Саме вона наполягла на тому, щоб я здобула освіту в Києві. Саме вона допомагала і допомагає мені в житті", - написала Катя, вітаючи родичку з днем народження.
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