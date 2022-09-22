Як пише Politeka.net , Олена Кравець – відома українська актриса, яка стала зіркою "Квартал 95". Знаменитість має дочку Машу, якій 19 років, а також двійнята - Іван і Катя, яким нещодавно виповнилося по шість років. Після народження двійнят Маша з'їхала від батьків і з 15 років винаймала квартиру разом із подружкою. Старша дочка Кравець виросла справжньою красунею і з найменшого займається танцями. Не забуває Маша і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу дочка Кравець показала, як їй удалося сходити до салону. Маша зробила селфі після, хваляючись видом перед дзеркалом. А після цього зірка поділилася кадрами із магазину.



Повідомлялося, що Олена Кравець поділилася світлинами, де зустрілася зі своїми фанами.

"Дуже хочеться обійматися частіше тепер. Без приводу. Просто тому, що є з ким... Нехай так і буде завжди. Дякую за фото моїм коханим папараці з фан-клубу", - написала Кравець під кадрами.

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