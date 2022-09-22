Як пише Politeka.net , Злата Огневич - відома українська співачка, яка прославилася завдяки своїй участі на "Євробаченні", де посіла третє місце. А потім Злата вирішила піти на шоу "Маска", де в образі Сонця їй вдалося перемогти на проекті. Вже минулого року Злата пішла на шоу "Холостячка", де стала головною героїнею. На проекті співачка обрала переможцем підприємця Андрія Задворного, але він її покинув одразу ж після проекту. Не забуває Злата і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу співачка вирішила побалакати з фанатами.

"Задавайте мені запитання", - написала Огневич англійською мовою.

"Можеш, будь ласка, показати своє останнє тату на руці", - спитав фанат.

"Поки що маю 2 тату. Хочу більше", - написала Огневич у відповіді.

Також зірка опублікувала фотографії тату на внутрішній стороні руки. Як можна побачити, зірка набила собі сонце.

Нагадаємо, Огневич не залишилася осторонь довгоочікуваного звернення путін

А ще Politeka повідомляла, що "Холостячка" Огнєвіч показала, як розслаблюється вперше за півроку роботи

Також Politeka писала, що "Холостячка" Огневич влаштувала експеримент із зовнішністю, здивувавши результатом