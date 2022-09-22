Модель, колишня гімнастка та переможниця шоу «Холостяк-10» Даша Ульянова висловилася про гучні події в країні.

Як пише Politeka.net , переможниця шоу «Холостяк-10» Даша Ульянова обожнює привертати до себе увагу, активно розповідає про свої успіхи та вражає шанувальників історіями про себе. Також Даша любить відповісти на запитання фанатів та часто іронізує з приводу того, що відбувається у своєму житті.

Проте цього разу дівчина від душі посміялася з паніки росіян, які півроку сиділи вдома і нічого не робили, а також чекали на українців смерті, а тепер бігають у паніці від мобілізації.

Також Даша відреагувала на новину про звільнення деяких наших захисників, що схвилювало весь світ:

«Путін: ми боремося із неонацистами. Також путін: міняю головних неонацистів на свого кума. Слава Україні! Наші будинки, частина захисників Азовсталі повернеться додому», - зауважила Даша під кадром.

Також Даша показала кадри своєї улюбленої рубрики перевтілень.

На відео, яке поставила модель, вона позує в рожевій кофтині з мінімум косметики на обличчі.

Але потім за мить з'являється вже в новому шикарному образі кінозірки з червоною помадою на губах та сукні з пір'ям.

«Люблю такі перевтілення», - зізналася екс-учасниця «Холостяка».

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