Даша Астаф'єва наголосила, що та фізична робота допомагала їй відволіктися і хоч якось "розвантажити" голову від того, що відбувається.

Модель, ведуча та співачка Даша Астаф'єва з першого дня повномасштабної війни почала займатися волонтерством, готувала обіди для всіх, хто цього потребував. У відвертому інтерв'ю для програми "Ранок Вдома" вона розповіла, що відчуває, коли люди тепер підходять до неї на вулиці зі словами подяки за те, що вона чистила картошку.

Даша Астаф'єва чесно зізналася, що в перші дні мала якийсь дивний, шоковий стан, але потім вона звикла до того, що займається волонтерством.

"Зараз, правда, руки трохи болять, але я не скаржуся. Я дуже рада, що змогла стати корисною. І хоча деякі мої колеги сміються, кажуть: "Астаф'єва, це не твоє місце – чистити картоплю". Так відчуло моє серце, а я завжди йду за серцем. І знаєте, це неймовірні відчуття, коли на вулиці тобі тиснуть руку не за те, що ти була оголеною на обкладинці журналу", - сказала Даша Астаф'єва.

Даша Астаф'єва наголосила, що та фізична робота допомагала їй відволіктися і хоч якось "розвантажити" голову від того, що відбувається. Крім того, їй це давало радість, адже вона була корисною.

"Це було, знаєте, як лікування якихось внутрішніх травм, коли ти лікуєш свою душу чимось таким теплим, домашнім. Тут все людяне з тебе починає вилазити через ці як тріщини якісь. І цієї весни і влітку я відкрила собі просто таку домогосподарку. У мене вже і варення, і джеми, і лимонади. Мені це дуже допомагало відволіктися", - зізнається зірка.

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