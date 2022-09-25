Як пише Politeka.net , переможниця шоу «Холостяк-10» Даша Ульянова після розставання з Максом Михайлюком продовжила активно вести соціальні мережі, розповідати про себе та хвалитися новими успіхами в житті. Дівчина останнім часом не лише спробувала себе у ролі ведучої на музичному каналі, а й провела кілька цікавих марафонів.

На цей раз Даша відповіла на низку особистих питань від фанатів.

«Кого б ти вибрала? Хлопець, якого любиш, але не має грошей. Чи хлопця багатого, але без почуттів?» - Запитують у Даші.

"Кохання, звичайно" - пише Ульянова у відповідь.

Який твій ідеальний день? - Також цікавляться у дівчини.

«Такий. Люблю згадувати цей безтурботний час. Зараз на все дивлюся зовсім інакше» - каже Даша.

Також вона розповіла, коли почала сама заробляти: «Перші великі гроші я заробила у Китаї.

Раніше дівчина зізнавалася, що її форма і справді нестандартна для збільшення губ, але міняти її після всіх процедур вона не збирається:

«Ні, мені подобається, що це цікавить багатьох, окрім мене. Так от, я не хочу нічого розчиняти, а потім знову колоти. Можливо, трохи згодом. Зараз мені достеменно не до цього».

Також Даша розповіла, як приховує недоліки: «Не користуюся тоналкою у повсякденному житті взагалі. Тільки на зйомки, де є візажист, який має свій тон» - зазначає Даша.

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