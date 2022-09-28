Як пише Politeka.net , Анастасія Приходько - відома українська співачка, яка була на "Євробаченні". А минулого року знаменитість судила проект Співають всі, де головною суддею була Наталія Могилевська. Приходько, як і інші зірки, підтримала Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами та активно висвітлює війну у своєму блозі. Не забуває Анастасія і про Фейсбук, де ділиться із фанатами всім цікавим.

А цього разу зірка показала, як приїхала до Чернігова, де виступила перед українськими захисниками. Анастасія вийшла на сцену, де стала навколішки перед українськими захисниками.

"Лише перед нашими героями стану на коліна. Слава Україні", - написала зірка у публікації.

"У місті-герої Чернігів зустрічали Анастасію Приходько", - було написано під публікацією.

Фанати поставили майже 100 лайків та написали коментар:

"Героям слава".

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