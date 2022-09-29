57-річна артистка Моніка Беллуччі без сорому показує свої образи та отримує багато компліментів.

Як пише Politeka.net , Моніка Беллуччі - відома італійська актриса, яка останнім часом відвідує модні покази як запрошена зірка. Проте її образи завжди в центрі уваги та обговорень, навіть незважаючи на те, що артистка віддає перевагу досить стриманій кольоровій гамі.

Цього разу після модного показу, на якому дочка Моніки Діва Кассель з'явилася на подіумі у прозорій сукні, сама Беллуччі зустрілася з колегами та взяла участь у зйомці. У чорному класичному костюмі із дорогими прикрасами зірка отримала багато компліментів.

«Моніка Беллуччі – це вже цілий бренд; неможливо гарна; я рада бачити таку природність; зморшки прикрашають її; Я був би радий зустрітися з вами ❤️ в особистому порядку 🙏😇; Завжди дуже круто 👍; це правда чудово; зухвала богиня; дуже цікаво 🔥❤️; з усіх боків завжди гарно 😍» - пишуть у мережі.

Як відомо, артистка виступає проти дієт та схуднення зі шкодою для здоров'я. Вона завжди відмовлялася скидати зайве, а також не почала захоплюватися уколами краси.

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