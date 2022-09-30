Зірковий шеф-кухар народився в Колумбії, але вже 13 років він живе та працює в Україні та став справжнім патріотом нашої держави.
Цього разу на своїй сторінці в Instagram Ектор розповів про трагічні наслідки чергових обстрілів російськими загарбниками українських міст, а також показав моторошні кадри.
"Запоріжжя — 25 загиблих. Дніпро — Крим і його сімʼя. Миколаїв — зупинка.. Немає просто слів, щоб описати горе. Немає слів, щоб описати ненависть. Те відчуття, коли сльози вже не йдуть, і всередині просто постійне відчуття горя і великого жалю. Моє співчуття сімʼям і рідним загиблих, сьогодні вся Україна думками з вами 🙏", — написав Хіменес-Браво.
Українці в коментарях до публікації не стримують емоцій:
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"Сльози на очах і дуже боляче😥Немає слів. росіяни не люди. ніколи не забудемо і ніколи не пробачимо";
"Тварі, горіти вам всім в пеклі і то мало буде";
"Господи, що ж це за нелюди таке пекло зробити😭😭😭😭Вічна пам’ять загиблим";
"коли вже цей жах припиниться... коли вже ті ріки крові тектимуть по той бік кордону-там де і повинні!!!";
"Боляче дивитись(((( царство небесне невинним душам. Трагедія всієї країни".
Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" вразив своєю фігурою у плавках.
Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" показав свій сніданок і поділився простим рецептом.
Також Politeka писала, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" поділився рецептом плову для лінивих.