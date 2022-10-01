Як пише Politeka.net , Ксенія Мішина - відома українська актриса, яка брала участь у шоу талантів як суддя, перемогла на танцювальному шоу і була першою "Холостячкою". І хоча стосунки з переможцем шоу Олександром Еллертом у неї не склалися, артистка стала мега-популярною, до порад яких прислухаються багато хто.
Зараз Ксенія Мішина написала невелику посаду на своїй сторінці в Інстаграм, де вона порушила тему внутрішньої гармонії.
«Усвідомлення свободи одна з найбільших перемог у житті кожної людини. І це не про зовнішню свободу та хаотичні відносини, а про внутрішній стан, в якому є можливість не реагувати на нескінченні бажання, створені розумом. Про здатність не вірити своїм страхам і переконанням, нав'язаним ззовні. Звільнення від громадської думки Звільнення від гніву, страждань та сумнівів. Звільнення від жалості та невпевненості у своїх силах Вміння обирати радість замість тривоги. І щоденна робота над собою та своїм розумом для усвідомлення себе людиною, здатною спокійно та з радістю приймати все, що дає тобі життя», - написала холостячка.
Свою публікацію вона проілюструвала фотознімком, на якому позувала в кроп-топі з довгими рукавами та стильних сірих штанях. Миша ефектно вигнула спинку позуючи біля річки.
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Українці зачаровані, вони пишуть, що завжди знали, що Мішина талановита актриса та дуже гарна жінка. А зараз дізнаються і як дуже мудру людину. Фоловери зазначають, що сторінки Ксенії приносить і естетичне задоволення.
"Ваууу слів немає найкрасивіша киса на землі", - зазначають у коментарях.
Нагадаємо, "Холостячка Мішина розповіла, як син почав бунтувати через навчальний рік: "Така історія!"
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