Як повідомляє Politeka.net, з ранку 10 жовтня росія здійснює масовані ракетні удари по багатьох містах України. Після цього співак і композитор Андрій Данилко, який виступає в образі Вєрки Сердючки, одним із перших серед знаменитостей звернувся в Instagram із вже знайомим мільйонам українцям проханням до світу.
Російські окупанти обстріляли багато населених пунктів в Україні. Відомо про вибухи у Києві, Запорізькій, Дніпропетровській, Львівській, Полтавській, Житомирській, Харківській, Миколаївській, Рівненській, Одеській, Хмельницькій, Сумській, Кіровоградській, Івано-Франківській областях. За даними Національної поліції, відомо про 11 загиблих та близько 87 поранених.
Так, Андрій Данилко опублікував у своїх Instagram-stories змонтовані відео з місць ураження ворожими снарядами. І опублікував картинку з гаслом "Закрийте небо" англійською мовою.
У коментарях ідею артиста Андрія Данилка підтримали багато користувачів мережі: "Підтримую, але боягузливий Захід не наважиться цього зробити", "Давно пора закрити небо", "Терміново треба закрити небо над Україною", "Оце правильна пропозиція".
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Варто зазначити, що 49-річний творець Вєрки Сердючки з першого дня повномасштабного вторгнення російської армії до України залишається у Києві, дає благодійні концерти та займається волонтерством.
Нагадаємо, Данилко в образі Сердючки оригінально помстився росіянам.
Як повідомляла Politeka, Данилка обурив ролик із Лободою в сльозах через слова про українців.
Також Politeka писала, що Данилко в образі Сердючки оригінально згадав про шкільні роки, розмішивши виглядом.