У коментарях ідею та прохання артиста Андрія Данилка підтримали багато користувачів мережі.

Як повідомляє Politeka.net, з ранку 10 жовтня росія здійснює масовані ракетні удари по багатьох містах України. Після цього співак і композитор Андрій Данилко, який виступає в образі Вєрки Сердючки, одним із перших серед знаменитостей звернувся в Instagram із вже знайомим мільйонам українцям проханням до світу.

Російські окупанти обстріляли багато населених пунктів в Україні. Відомо про вибухи у Києві, Запорізькій, Дніпропетровській, Львівській, Полтавській, Житомирській, Харківській, Миколаївській, Рівненській, Одеській, Хмельницькій, Сумській, Кіровоградській, Івано-Франківській областях. За даними Національної поліції, відомо про 11 загиблих та близько 87 поранених.

Так, Андрій Данилко опублікував у своїх Instagram-stories змонтовані відео з місць ураження ворожими снарядами. І опублікував картинку з гаслом "Закрийте небо" англійською мовою.

У коментарях ідею артиста Андрія Данилка підтримали багато користувачів мережі: "Підтримую, але боягузливий Захід не наважиться цього зробити", "Давно пора закрити небо", "Терміново треба закрити небо над Україною", "Оце правильна пропозиція".

Варто зазначити, що 49-річний творець Вєрки Сердючки з першого дня повномасштабного вторгнення російської армії до України залишається у Києві, дає благодійні концерти та займається волонтерством.

Нагадаємо, Данилко в образі Сердючки оригінально помстився росіянам.

Як повідомляла Politeka, Данилка обурив ролик із Лободою в сльозах через слова про українців.

Також Politeka писала, що Данилко в образі Сердючки оригінально згадав про шкільні роки, розмішивши виглядом.



