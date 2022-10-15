На своїй сторінці в Instagram шеф-кухар розповів, як дуже смачно посмажити качине філе.

По-перше, потрібен гострий ніж, аби зробити поперечні розрізи на шкірі - але тільки надрізати шкіру, не дорізаючи до м’яса. Це робимо для того, щоб зайвий жир рівномірно висмажився в процесі приготування і ми отримаємо хрумку тонку шкірку і рівномірно прогріту м’якіть. Відрізаємо зайву товсту шкірку.

Далі на холодну сковороду кладемо філе шкірою вниз і ставимо середній або навіть трохи нижче середнього вогонь, доводимо до рум’яної висмаженої скоринки. За словами Ярославського, процес у нього займає хвилин 6-7.

Потім обсмажуємо до рум’яності з іншого боку, на жирі, що вже утворився, і це займає менше часу - 1,5-2 хвилини, можна ще ложкою поливати качку гарячим жиром. Потім суддя "Мастер Шеф" відкладає філе в тепле місце приблизно на 10хв, можна просто у фольгу.

"З пательні трохи прибираю зайвий жир, кидаю обрізки качки, моркви, селери, цибулі, порізані довільно, підсмажую, додаю трохи тім’яну, зубок часнику, сіль, перець, далі червоного сухого вина, випарюю, додаю шматочок вершкового масла і «затягую» їм соус", — пише Володимир.

Також можна додавати і різних ягід для смаку. Готовий соус проціджуємо через сито.

"Обсмажую ще раз філе на новій пательні - тут ми просто робимо свіжу гарячу скоринку, сіль та перець можна додавати на цьому етапі. Час обсмажування до 1 хвилини. І ще рекомендую додавати до масла свіжий розмарин, чебрець і битий часник для кращого аромату", — додав Ярославський.

Потім відкладаємо з пательні філе, даємо ще постояти хвилинку (щоб рівномірно розподілились соки), розрізаємо навпіл і подаємо, поливши соусом.

"Просмажка у цьому випадку вийде медіум ( можливо medium rare, якщо грудка велика). Тож тренуйтеся і знаходьте яка краще на ваш смак, але не раджу пересмажувати - грудка стає сухою", — наголосив суддя "Мастер Шеф".

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