На своїй сторінці в Instagram шеф-кухар розповів, як дуже смачно посмажити качине філе.

По-перше, потрібен гострий ніж, аби зробити поперечні розрізи на шкірі - але тільки надрізати шкіру, не дорізаючи до м’яса. Це робимо для того, щоб зайвий жир рівномірно висмажився в процесі приготування і ми отримаємо хрумку тонку шкірку і рівномірно прогріту м’якіть. Відрізаємо зайву товсту шкірку.

Далі на холодну сковороду кладемо філе шкірою вниз і ставимо середній або навіть трохи нижче середнього вогонь, доводимо до рум’яної висмаженої скоринки. За словами Ярославського, процес у нього займає хвилин 6-7.

Потім обсмажуємо до рум’яності з іншого боку, на жирі, що вже утворився, і це займає менше часу - 1,5-2 хвилини, можна ще ложкою поливати качку гарячим жиром. Потім суддя "Мастер Шеф" відкладає філе в тепле місце приблизно на 10хв, можна просто у фольгу.

Популярні новини зараз

Наступ ЗСУ: в Міноборони зробили термінове та суворе попередження

Не залишилося навіть стін: знищено базу росгвардії у Білгороді, фото

«Нанесено букви Z»: з'ясувалося, що росіяни ховають у вагонах військового ешелону, відео

"Це було очікувано": у росіян почалися серйозні проблеми з іранськими дронами, подробиці

Лілія Ребрик звернулася до українців по допомогу, з'явилося відеозвернення: "Давайте..."
Показати ще

"З пательні трохи прибираю зайвий жир, кидаю обрізки качки, моркви, селери, цибулі, порізані довільно, підсмажую, додаю трохи тім’яну, зубок часнику, сіль, перець, далі червоного сухого вина, випарюю, додаю шматочок вершкового масла і «затягую» їм соус", — пише Володимир.

Також можна додавати і різних ягід для смаку. Готовий соус проціджуємо через сито.

"Обсмажую ще раз філе на новій пательні - тут ми просто робимо свіжу гарячу скоринку, сіль та перець можна додавати на цьому етапі. Час обсмажування до 1 хвилини. І ще рекомендую додавати до масла свіжий розмарин, чебрець і битий часник для кращого аромату", — додав Ярославський.

Потім відкладаємо з пательні філе, даємо ще постояти хвилинку (щоб рівномірно розподілились соки), розрізаємо навпіл і подаємо, поливши соусом.

"Просмажка у цьому випадку вийде медіум ( можливо medium rare, якщо грудка велика). Тож тренуйтеся і знаходьте яка краще на ваш смак, але не раджу пересмажувати - грудка стає сухою", — наголосив суддя "Мастер Шеф".

Нагадаємо, суддя "Мастер Шеф" Ярославський поділився рецептом солоно-зелених сирників.

Також повідомлялося, що Володимир Ярославський чесно відповів, як прийшов у свою професію.

Крім того Politeka писала, що Володимир Ярославський з "Мастер Шеф" потрапив під шквал критики через перетин кордону - Мартиновська заступилася.