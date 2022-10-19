Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Джамала 16 жовтня виступила на відкритті найбільшого стадіону в Литві. А перед цим встигла прогулятися Каунасом у компанії синів і провести репетицію. А сьогодні вона вирушила з дітьми на екскурсію до Тракайського острівного замку. Кадрами артистка поділилася в Instagram.

Саме в цьому містечку Тракаї народився 1397 року перший кримсько-татарський хан Хаджі-Герай. Він був фундатором Кримського ханства. На жаль, замок був закритий, але співачка не засмутилася, адже хоч частину історії кримсько-татарського народу - вона показала своїм дітям.

Співачка Джамала також розповіла, що острівний замок є чудовим прикладом цегляної готики. Центром архітектурного ансамблю замку є княжий палац, оточений товстою фортечною стіною і під захистом оборонних веж. Парадні зали палацу прикрашають вітражі та фрески, головними сюжетами для яких служили сцени із життя великих князів.

"Неймовірне місце, відчула стільки сили. Знаєш, коли щодня не розумієш, яким буде завтра. Прилетить бомба до твоєї хати, яка наповнена теплими спогадами. Або втратиш людину, яку кохала чи знала. Та що там просто людину. То такі спокійні миті. безцінні", - додала Джамала.

Нагадаємо, Джамала розговорилася про свою участь у польських "Танцях з зірками".

Також Politeka писала, що син Джамали розплакався, співачка зробила фото та назвала причину.

Як Politeka повідомляла, Джамала розпереживалася через обстріли і зателефонувала чоловікові, який в Україні.