Популярна українська співачка Аліна Гросу, котра давно не виходила на зв'язок, зізналася про біду зі здоров'ям. Через операцію артистка "випала з життя" у соціальних мережах і лише розповіла про себе.

«Друзі, вибачаюсь, що випала із соц. життя.. але у мене в житті якийсь треш дуже довгий час був 🙄 нещодавно, а точніше позавчора мені проводили операцію 3 з половиною години 😭 я не дуже хочу уточнювати що там таке, але скажу.. знали б ви як я цього всього боюся 🙈 почуваюся зараз більш менш стабільно. Сподіваюся, що якнайшвидше повернуся до вас і до нормального життя ❤️» - зізналася Аліна у своєму нещасті.

У мережі відразу відреагували на побачене та написане:

«Тримайся Алінка, одужуєш швидше 😢; Дорога моя, тримайся 🙏🏻; І скорішого тобі одужання!; Найшвидшого одужання 🙌🏼; Аліночка, якнайшвидшого одужання 🤗🙏; Швидке одужання ❤️; Все буде добре! 🥺❤️; одужуйся якнайшвидше; Швидше одужуйте! Міцного здоров'я та сил ❤️».

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