Різниця у віці між Камалією та дочкою Захура – ​​лише п'ять років. У конфлікті жінок 67-річний бізнесмен намагається дотримуватися нейтральної позиції.

Українська співачка Камалія зараз живе у Лондоні з дочками та чоловіком – пакистанським бізнесменом Мохаммадом Захуром та його дітьми від першого шлюбу. У програмі "ЖВЛ" Камалія зізналася, що в неї останнім часом склалися погані стосунки зі старшою дочкою чоловіка, мама якої живе у Москві.

Із сином Арманом артистка знайшла спільну мову, але з дочкою Тетяною виникають суперечки через вторгнення росії в Україну.

"Мені не легко. Із сином Захура Арманом легко, а з дочкою - ні. Зараз уже намагаємося не перетинатися. Я постійно дивлюся новини українські і дуже часто висловлююся з приводу росіян. Її це кривдить, бо її мама - росіянка. І у нас така "війна" між нами", - зізналася виконавиця Камалія.

Різниця у віці між Камалією та дочкою Захура – ​​лише п'ять років. У конфлікті жінок 67-річний бізнесмен намагається дотримуватися нейтральної позиції.

"Ми знаходимося в будинку доньки. Звичайно їй теж прикро, тому що постійно лають... Її мама нічого поганого не робить, вона теж проти цієї війни. Камалія, природно, в люті молотить усіх росіян. Їй це не подобається. На цьому ґрунті іноді бувають якісь суперечки", - у свою чергу заявив Мохаммад Захур.

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