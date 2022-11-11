Джамала подякувала полякам за ту підтримку та допомогу, яку вони надають українцям та залишила для них кілька побажань.

Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Джамала, яка принесла Україні перемогу у пісенному конкурсі "Євробачення-2016", привітала польський народ з їхнім національним святом – 104 роковинами відновленої незалежності. Вона також заспівала разом із дітьми зворушливу пісню. Кадри з'явилися на її сторінці в Instagram .

Джамала подякувала полякам за ту підтримку та допомогу, яку вони надають українцям та залишила для них кілька побажань.

"Свобода — найбільший скарб. І кому як не нам з вами, друзі, розуміти її цінність. Польща, вітаю вас із Днем Незалежності! Бажаю цінувати кожну мить вільного життя в країні таких крутих людей. Безмежно вдячна за ваше дружнє плече у цей важкий час", - написала Джамала.

На кадрах співачка постала в колі дітлахів, які обіймали її та співали чарівну пісню польською мовою.

У коментарях користувачі мережі приєдналися до привітань артистки та залишили побажання для народу Польщі: "Вітаю Польщу зі святом", "Мої привітання, дякую вам за все, що ви для нас робите", "Зі святом вас, нехай мир і любов завжди будуть між нами", "Дякую за все і міцно обіймаю вас сьогодні!".

Нагадаємо, Джамала розговорилася про свою участь у польських "Танцях з зірками".

Також Politeka писала, що син Джамали розплакався, співачка зробила фото та назвала причину.

Як Politeka повідомляла, Джамала розпереживалася через обстріли і зателефонувала чоловікові, який в Україні.