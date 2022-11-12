На своїй сторінці в Instagram шеф-кухар дав простий рецепт сирників і кілька корисних порад.
По-перше, важливо обрати хороший сир (творог) 9-12%, найбільш схожий на домашній, але він повинен бути сухим. Сир треба віджати від зайвої вологи: робимо це через звичайний вафельний рушник.
"Я ще робив ульотні сирники з сиру, що зроблений з топленого молока.😏Сир, який пастоподібний, на мій погляд, взагалі не передає той, мій, бабусин сирник - мені потрібні «грудочки» - текстура 😌 Ще один секрет, що не перемішувати сирники дуже довго. Змішали швидко, сформували кульки, обваляли в борошні і обтрусили від зайвого - і вперед, смажити!", — радить Володимир Ярославський.
Для приготування нам знадобляться такі інгредієнти:
💥300г сир (віджатий)
💥1 жовток (або пів яйця)
💥35-45г цукру - 2 ст ложки
💥25-30г борошна (столова ложка з горою) + знадобиться ще стільки ж на підпил
⚡️Можна додавати ваніль або ванільний цукор за смаком
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За словами зірки "Мастер Шеф", спершу треба змішати сир, яйце та цукор виделкою, додати борошно та ще раз перемішати. Викладаємо цю масу на дошку або стіл, де вже є борошно, формуємо «ковбасу» та нарізаємо ножем у «шайби», з яких формуємо кульки і вже за допомогою тупої частини ножа формуємо сирники.
"Обсмажити з 2-х сторін до рум'яної скоринки, потім запекти в духовці- 190 цельсію 5-7 хвилин.Або можна зменшити вогонь і досмажити ще по 1 разу з усіх боків вже під кришкою. В останньому випадку, не робіть вироби дуже товстими - вони повинні «просмажитись»", — пояснив Ярославський.
Нагадаємо, суддя "Мастер Шеф" Ярославський поділився рецептом солоно-зелених сирників.
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