Володимир Ярославський, який разом із Ектором Хіменесом-Браво та Ольгою Мартиновською є суддею "Мастер Шеф", розкрив свої секрети приготування ідеальних сирників.

На своїй сторінці в Instagram шеф-кухар дав простий рецепт сирників і кілька корисних порад.

По-перше, важливо обрати хороший сир (творог) 9-12%, найбільш схожий на домашній, але він повинен бути сухим. Сир треба віджати від зайвої вологи: робимо це через звичайний вафельний рушник.

"Я ще робив ульотні сирники з сиру, що зроблений з топленого молока.😏Сир, який пастоподібний, на мій погляд, взагалі не передає той, мій, бабусин сирник - мені потрібні «грудочки» - текстура 😌 Ще один секрет, що не перемішувати сирники дуже довго. Змішали швидко, сформували кульки, обваляли в борошні і обтрусили від зайвого - і вперед, смажити!", — радить Володимир Ярославський.

Для приготування нам знадобляться такі інгредієнти:

💥300г сир (віджатий)

💥1 жовток (або пів яйця)

💥35-45г цукру - 2 ст ложки

💥25-30г борошна (столова ложка з горою) + знадобиться ще стільки ж на підпил

⚡️Можна додавати ваніль або ванільний цукор за смаком

За словами зірки "Мастер Шеф", спершу треба змішати сир, яйце та цукор виделкою, додати борошно та ще раз перемішати. Викладаємо цю масу на дошку або стіл, де вже є борошно, формуємо «ковбасу» та нарізаємо ножем у «шайби», з яких формуємо кульки і вже за допомогою тупої частини ножа формуємо сирники.

"Обсмажити з 2-х сторін до рум'яної скоринки, потім запекти в духовці- 190 цельсію 5-7 хвилин.Або можна зменшити вогонь і досмажити ще по 1 разу з усіх боків вже під кришкою. В останньому випадку, не робіть вироби дуже товстими - вони повинні «просмажитись»", — пояснив Ярославський.

Нагадаємо, суддя "Мастер Шеф" Ярославський поділився рецептом солоно-зелених сирників.

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