Цього разу на своїй сторінці в Instagram зірка показала ефектне фото, на якому продемонструвала, яке довге та здорове волосся їй вже вдалося відростити. Крім того, Луценко також поскаржилася українцям на бан у соцмережі, через який вона не може виходити в прямі ефіри, та попросила про допомогу.
"По-перше, фото, щоб не забували, як я виглядаю. По-друге, буду вдячна за лайки чи коментарі, бо я, судячи з усього, в такому бані (фото 2), що навіть не можу виходити в прямі ефіри😎", — пише Аніта.
Українці в коментарях підтримали зірку "Зважені та щасливі" та засипали її компліментами:
"Яке у вас вже довге волосся і гарне❤️";
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"Дуже гарно виглядаєте. Волосся просто бомба,тфу-тфу-тфу";
"Не звично вас бачити з такою зачіскою та довжиною волосся)";
"Дуже красива зачіска та відмінний колір волосся! Аніта, виглядає мило і жіночно❤️🔥";
"Тінь" буває тєільки в сонячні дні! Сяйте завжди! ❤️";
"От же лихо)) нічого. Ваш аккаунт супер і ви ходяче натхнення і фея-допоміжниця😘";
"Ви зовсім інша із довгим та ще й кучерявим волоссям!Така тендітна❤️";
"Волосся🔥! Не впізнати вас, незвично, але круто!".
Нагадаємо, що Аніта Луценко зі "Зважені та щасливі" похизувалася ніжками в сукні з розрізом.
Як повідомляла Politeka, Аніта Луценко зі "Зважені та щасливі" відверто заговорила про серйозне захворювання.
Також Politeka писала, що Аніта Луценко на весіллі з ведучим "Холостяка" Решетником відпалила під Сердючку.