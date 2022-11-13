Відома українська фітнес-тренерка та експерт шоу "Зважені та щасливі" Аніта Луценко показала, як тепер виглядає.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram зірка показала ефектне фото, на якому продемонструвала, яке довге та здорове волосся їй вже вдалося відростити. Крім того, Луценко також поскаржилася українцям на бан у соцмережі, через який вона не може виходити в прямі ефіри, та попросила про допомогу.

"По-перше, фото, щоб не забували, як я виглядаю. По-друге, буду вдячна за лайки чи коментарі, бо я, судячи з усього, в такому бані (фото 2), що навіть не можу виходити в прямі ефіри😎", — пише Аніта.

Українці в коментарях підтримали зірку "Зважені та щасливі" та засипали її компліментами:

"Яке у вас вже довге волосся і гарне❤️";

"Дуже гарно виглядаєте. Волосся просто бомба,тфу-тфу-тфу";

"Не звично вас бачити з такою зачіскою та довжиною волосся)";

"Дуже красива зачіска та відмінний колір волосся! Аніта, виглядає мило і жіночно❤️🔥";

"Тінь" буває тєільки в сонячні дні! Сяйте завжди! ❤️";

"От же лихо)) нічого. Ваш аккаунт супер і ви ходяче натхнення і фея-допоміжниця😘";

"Ви зовсім інша із довгим та ще й кучерявим волоссям!Така тендітна❤️";

"Волосся🔥! Не впізнати вас, незвично, але круто!".

Нагадаємо, що Аніта Луценко зі "Зважені та щасливі" похизувалася ніжками в сукні з розрізом.

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