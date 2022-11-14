Ведуча Лілія Ребрик приїхала разом із знімальною групою до Чернівців. Там вони знімали черговий випуск "Дочекаюсь", де ще одну родину зробили щасливішим.

Як повідомляє Politeka.net, телеведуча та актриса Лілія Ребрик регулярно захоплює глядачів своїм стилем та ефектними образами, які обирає для ефірів. Цей тиждень вона почала з яскравої та стильної цибулі, яка привернула увагу до її фігури. Знімками зі ефіра теледіва поділилася у Instagram.

Так, ведуча приїхала разом із знімальною групою до Чернівців. Там вони знімали черговий випуск "Дочекаюсь", де ще одну родину зробили щасливішим. Близько 9-ї години ранку в місті оголосили хвилину мовчання за загиблими українськими захисниками - Лілія Ребрик не вдарялася і заплакала на той момент.

"Життя завмирає і все зупиняється... люди, транспорт. Хвилина мовчання за тих, хто віддав життя за Україну", - зазначила ведуча.

Лілія Ребрик була відображена на вулиці в джинсах і білому светрі, а зверху вона накинула яскраве зелене пальто-чебурашку. Доповнюють ефектну цибулю білі осінні черевики на масивній платформі та легкий макіяж.

У коментарях фоловери не забувають захоплюватися стильним осіннім чином Лілії Ребрик: "Лілю, Ви не тільки чарівна та ефектна жінка, а й прекрасна дружина та мати! Надихайте українок і надалі!", "Яка краса!! Лілія, вам так іде цей колір ", "Дуже красивий і жіночний образ".

Нагадаємо, що Ребрик поділилася, які ранкові ритуали допомагають їй триматися в смутні часи.

Як повідомляла Politeka, Ребрик з сумом згадала колишні часи, показавши події дворічної давності.

Також Politeka писала, що Лілія Ребрик показала свій розкішний заміський будинок під час негоди.