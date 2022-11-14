Як повідомляє Politeka.net, телеведуча та актриса Лілія Ребрик регулярно захоплює глядачів своїм стилем та ефектними образами, які обирає для ефірів. Цей тиждень вона почала з яскравої та стильної цибулі, яка привернула увагу до її фігури. Знімками зі ефіра теледіва поділилася у Instagram.
Так, ведуча приїхала разом із знімальною групою до Чернівців. Там вони знімали черговий випуск "Дочекаюсь", де ще одну родину зробили щасливішим. Близько 9-ї години ранку в місті оголосили хвилину мовчання за загиблими українськими захисниками - Лілія Ребрик не вдарялася і заплакала на той момент.
"Життя завмирає і все зупиняється... люди, транспорт. Хвилина мовчання за тих, хто віддав життя за Україну", - зазначила ведуча.
Лілія Ребрик була відображена на вулиці в джинсах і білому светрі, а зверху вона накинула яскраве зелене пальто-чебурашку. Доповнюють ефектну цибулю білі осінні черевики на масивній платформі та легкий макіяж.
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У коментарях фоловери не забувають захоплюватися стильним осіннім чином Лілії Ребрик: "Лілю, Ви не тільки чарівна та ефектна жінка, а й прекрасна дружина та мати! Надихайте українок і надалі!", "Яка краса!! Лілія, вам так іде цей колір ", "Дуже красивий і жіночний образ".
Нагадаємо, що Ребрик поділилася, які ранкові ритуали допомагають їй триматися в смутні часи.
Як повідомляла Politeka, Ребрик з сумом згадала колишні часи, показавши події дворічної давності.
Також Politeka писала, що Лілія Ребрик показала свій розкішний заміський будинок під час негоди.