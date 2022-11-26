Молода гімнастка, переможниця одного із сезонів «Холостяка» Даша Ульянова продовжує активно вести Інстаграм та привертати увагу модними образами. Дівчина змогла відзначитися ще на зйомках проекту і багато хто цікавиться її секретами краси.
На шоу багато хто звернув увагу на пухкі губи Даші та її досить нетипову форму, а сама вона не приховувала – вона справді збільшила їх і їй це подобається. За словами Даші, це їй ходити з такими формами, і їй це подобається.
На кадрах навіть тепер вона наголошує на них:
«Як добре 😍; Дуже гарна 😍; Дуже хороша 😍🔥; Дашуня, як голлівудська зірка!; Зірочка 🥰 дуже хороша 🔥; Зірочка 🥰 дуже гарна; Яка маленька чарівна дівчина красуня; Фото🔥, як вам вдається бути такою гарною, незважаючи на відключення світла, відкрийте секрет?))».
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Не забуває Даша ділитися історіями з життя та не приховує – у неї теж бувають проблемні ситуації та похмурі дні.
«Вдома немає ні світла, ні води. Але дякую цьому прекрасному салону за те, що у них було все вище сказане! Ps Крапку не здаю!» - З гумором зауважила Даша і показала, як минає її вільний час у салоні краси.
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