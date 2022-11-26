Гімнастка Даша Ульянова, переможниця шоу "Холостяк" не забуває про модні зйомки, аніж привертає ще більше уваги.

Молода гімнастка, переможниця одного із сезонів «Холостяка» Даша Ульянова продовжує активно вести Інстаграм та привертати увагу модними образами. Дівчина змогла відзначитися ще на зйомках проекту і багато хто цікавиться її секретами краси.

На шоу багато хто звернув увагу на пухкі губи Даші та її досить нетипову форму, а сама вона не приховувала – вона справді збільшила їх і їй це подобається. За словами Даші, це їй ходити з такими формами, і їй це подобається.

На кадрах навіть тепер вона наголошує на них:

«Як добре 😍; Дуже гарна 😍; Дуже хороша 😍🔥; Дашуня, як голлівудська зірка!; Зірочка 🥰 дуже хороша 🔥; Зірочка 🥰 дуже гарна; Яка маленька чарівна дівчина красуня; Фото🔥, як вам вдається бути такою гарною, незважаючи на відключення світла, відкрийте секрет?))».

Не забуває Даша ділитися історіями з життя та не приховує – у неї теж бувають проблемні ситуації та похмурі дні.

«Вдома немає ні світла, ні води. Але дякую цьому прекрасному салону за те, що у них було все вище сказане! Ps Крапку не здаю!» - З гумором зауважила Даша і показала, як минає її вільний час у салоні краси.

Нагадаємо, "Як завжди": "Міс Україна-Всесвіт" Неплях у модному пальті зачарувала новою фотосесією.

Як повідомляла Politeka, "24 лютого ми навіть не думали…": екс-підопічна Монатика Ліда Лі заспівала для українців посеред темної вулиці.

Також Politeka писала, що "відчула, що майже не дихаю": екс-дружина Потапа Горова розповіла, що викликало у неї сильні переживання.