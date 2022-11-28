Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук – відомий український телеведучий. Зірка був одружений з нотаріусом Христиною, але нещодавно з'явилася новина про розлучення пари. На підтвердження неперевіреної інформації вказує поведінка зірок, адже Христина та Володимир перестали стежити один за одним в Інстаграм, а також дуже давно не з'являлися разом на публіці. Телеведучий Слава Дьомін зазначав, що конфлікт розпочався із серпневої поїздки Остапчука до дітей від колишньої дружини до Канади.

А нещодавно Христина поїхала до Європи, де перебуває і зараз. Не забуває дружина Остапчука і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу зірка вийшла в ефір сторіс, засвітивши зайве.

"Всім привіт. Отримую ваші повідомлення, чому я перестала вести розмовні сторіс. Так, дійсно, ми давно не розмовляли, але скажу, що мені це на даний момент... О, жирок... На даний момент не дуже просто" - сказала Христина.

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