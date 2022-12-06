Популярна українська телеведуча Лілія Ребрик, яка влітку змушена була звільнитися з телеканалу "Україна" і перейшла працювати на канал "ДОМ", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй станиці в Instagram. Так, цього разу знаменитість виклала у сторіс відео, на якому показала залаштунку своєї роботи.

Як видно, перед камерою Лілія з'явилася у скромній зеленій сукні, яка гарно лягла по фігурі, а на її ногах зручні смугасті капці, які пізніше вона змінить на елегантні черевички. Волосся телезірки розпущене і трохи розвіяне, як виявилося від обігрівача, який дме в студію, обігріваючи її.

На ще одній сторінці Ребрик показала, хто створює живу музику в студії ранкового шоу – вона зняла музиканта, який сидить та грає на піаніно. А потім пройшла на студійну кухню та познайомила глядачів із кухарем, у якого почала запитувати, що вони готуватимуть цього разу. "Трохи лаштунки", - підписала сторіс Ребрик.

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