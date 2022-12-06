Популярна українська телеведуча Лілія Ребрик, яка влітку змушена була звільнитися з телеканалу "Україна" і перейшла працювати на канал "ДОМ", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй станиці в Instagram. Так, цього разу знаменитість виклала у сторіс відео, на якому показала залаштунку своєї роботи.
Як видно, перед камерою Лілія з'явилася у скромній зеленій сукні, яка гарно лягла по фігурі, а на її ногах зручні смугасті капці, які пізніше вона змінить на елегантні черевички. Волосся телезірки розпущене і трохи розвіяне, як виявилося від обігрівача, який дме в студію, обігріваючи її.
На ще одній сторінці Ребрик показала, хто створює живу музику в студії ранкового шоу – вона зняла музиканта, який сидить та грає на піаніно. А потім пройшла на студійну кухню та познайомила глядачів із кухарем, у якого почала запитувати, що вони готуватимуть цього разу. "Трохи лаштунки", - підписала сторіс Ребрик.
"Вдалося вийти на ідеолога": в Україні готували держпереворот, нові подробиці
Нанизало авто на відбійник: з'явилися кадри трагедії під Києвом
Росіяни поділили українців на групи: на кого чекала ліквідація, а на кого "перевиховання"
Внучка Софії Ротару показала свого нареченого-мільйонера зі списку Форбс: фото
"Впевнено можемо сказати": у "Дизель шоу" чесно відповіли, куди поділася актриса Яна Глущенко
Нагадаємо, "Це було важливо": Джамала засвітилася на вечірці з Джулією Робертс та Джорджем Клуні, фото.
Як повідомляла Politeka, "Дуже швидко та смачно": Сумська поділилася рецептом незвичайного сливового пирога, відео.
Також Politeka писала, що "Нарешті разом": найбагатша співачка Камалія зворушила кадром із найближчими.