Дружина продюсера "Квартал-95" Ганна Саліванчук розповіла про аукціон, на якому побувала з колегами.

Відома актриса театру та кіно Ганна Саліванчук щодня розповідає в Інстаграм про своє життя, проблеми, ділиться повчальними історіями та не забуває похвалитися трендовими вбраннями.

Артистка намагається ділитися показувати різні образи, при цьому роблячи акцент на пишних формах. Нещодавно разом із зірковими колегами Анна взяла участь у благодійному аукціоні, на якому кожен представляв цінний для себе лот. Усі виручені кошти мають вирушити на допомогу українцям.

Саліванчук показала, що запропонувала вона – пам'ятне вбрання, сукню, якій дев'ять років і вона не перестає ним захоплюватись. До лота артистка показала його на собі і вразила фігурою:

«Мою сукню купили за 45 тисяч гривень!» – поділилася радісною новиною Ганна.

Нерідко Ганна хвалиться, як проводить час з колегами на різних заходах і любить для виходу у світ підібрати екстравагантний образ, що запам'ятовується. Також подобається Саліванчук додавати щось своє у вбрання.

Наприклад, на спеціальному вечорі з колегами, де засвітився також Юрій Ткач та Ірина Сопонару – давні знайомі Анни.

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