Заміж за британо-пакистанського бізнесмена артистка, справжнє ім'я якої Наталія Шмаренкова, вийшла в 2003 році. 6 вересня 2013 вона народила двох донечок-близнючок Мірабеллу та Арабеллу Захур. Через повномасштабне вторгнення рф Камалія разом з чоловіком та дітьми виїхала до Великобританії, але регулярно приїжджає до України.

Нещодавно співачка їздила в Пакистан, де дала серію концертів, щоб допомогти зібрати кошти для постраждалих від жахливої повені на батьківщині свого чоловіка, а тепер нарешті возз'єдналася зі своїми донечками.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Камалія привітала українських захисників із Днем Збройних Сил України.

"Зі святом, наші найхоробріші, найсильніші воїни! З Днем Збройних сил України! Низький уклін і безмежна вдячність за відвагу! Сил вам, здоров‘я! Бережіть себе та повертайтеся живими! Ви — наші Герої! Вірю, що Перемога близько!", — пише артистка.

До Дня ЗСУ Камалія випустила відеокліп на пісню "Кордони", яка стала четвертою (незапланованою) музичную роботою з альбому “Сильна, як ніколи”.

"Кордони — трек, який надихає наших воїнів гнати «@рків» з української землі. Кордони — пісня-меседж для «чм@біків». Ми боремося за нашу землю, за нашу мову, наші міста та села, за майбутнє наших дітей! Ми боронимо своє і ми — непереможні!", — додала співачка.

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